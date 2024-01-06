Дудченко закрив усі 20 мішеней: які місця посіли українці в персьюті на етапі в Обергофі

У межах четвертого етапу Кубка світу з біатлону відбулася чоловіча гонка переслідування. Українським спортсменам знову не вдалося забігти до топ-30.

6 січня у межах четвертого етапу Кубка світу з біатлону, що проходить у німецькому Обергофі, відбувся чоловічий персьют. У гонці взяли участь 60 найкращих спортсменів за підсумками спринту, в тому числі четверо українців, пише 24 канал.

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Норвежці не залишають суперникам шансів

Представникам України знову не вдалося забігти до топ-30. Найкращим серед "синьо-жовтих" став капітан команди Дмитро Підручний, який після чотирьох кіл штрафу фінішував 31-м.

Також очки до загального заліку Кубка світу набрали Антон Дудченко та Віталій Мандзин. Дудченко став одним із двох учасників гонки, яким підкорилися усі 20 мішеней, і посів 33 місце, а Віталій Мандзин завершив персьют 39-м.

Без залікових балів другу гонку поспіль залишився Артем Прима. З трьома незакритими мішенями в пасиві він показав 50-й результат на фініші, практично повторивши результат спринту.

Всі місце на п'єдесталі пошани посіли норвежці. Ендре Стрьомсгейм здобув дебютну особисту перемогу на Кубку світу, Стурла Легрейд став срібним призером, а бронзову нагороду здобув Йоганнес Дале-Шевдаль.

Результат чоловічого персьюту в Обергофі

1. Ендре Стрьомсгейм (0+0+0+2) 33:04,2

2. Стурла Легрейд (0+1+1+0) +17,8

3. Йоганнес Дале-Шевдаль (1+0+0+0) +36,4

...

31. Дмитро Підручний (1+1+0+2) +3:41,0

33. Антон Дудченко (0+0+0+0) +3:47,2

39. Віталій Мандзин (2+0+2+0) +4:13,2

50. Артем Прима (0+1+0+2) +5:16,6

Також 6 січня в Обергофі відбудеться жіноча гонка переслідування. ЇЇ початок запланований на 15:40 за Києвом.