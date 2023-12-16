Рекорд сезону: Меркушина забігла до топ-10 у персьюті в Ленцергайде

У швейцарському Ленцергайде у межах третього етапу Кубка світу з біатлону відбулася жіноча гонка переслідування. Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина.

16 грудня у швейцарському Ленцергайде жіночою гонкою переслідування продовжився третій етап Кубка світу з біатлону. У гонці взяли участь 60 найкращих спортсменок за підсумками спринту, в тому числі четверо українок, пише 24 Канал.

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Вдруге поспіль всі українки забігли у топ-30

Найкращою у складі "синьо-жовтих" стала Анастасія Меркушина, яка з одним промахом в пасиві фінішувала десятою. Це найкращий результат збірної України в особистих гонках цього сезону.

Також одну мішень незакритою залишила Ірина Петренко. Після старту з 17-ї позиції за підсумками спринту 31-річна українка зуміла піднятися на 12-те місце на фініші персьюту.

Юлія Джима та Христина Дмитренко пробігли по два кола штрафу та опинилися відповідно на 18-му та 29-му рядках підсумкового протоколу. Вдруге поспіль всі українки забігли у топ-30.

Золоту та срібну нагороди вибороли француженки Жустін Бреза-Буше та Жюлья Сімон. Трійку призерок закрила норвежка Маріт Ісхол Скоган, якій вперше вдалося забігти на п'єдестал пошани Кубка світу.

Результат жіночого персьюту в Ленцергайде

1. Жустін Бреза-Буше (1+0+1+1) 27:31,0

2. Жюлья Сімон (0+0+2+0) +25,2

3. Маріт Ісхол Скоган (0+2+0+0) +1:13,6

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10. Анастасія Меркушина (0+0+1+0) +1:49,6

12. Ірина Петренко (0+0+0+1) +1:58,9

18. Юлія Джима (0+0+1+1) +2:36,8

29. Христина Дмитренко (0+0+0+2) +3:14,7

16 грудня у Ленцергайде також відбудеться чоловіча гонка переслідування. Її старт запланований на 15:40 за Києвом.