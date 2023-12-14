Найкраща гонка сезону: всі українки забігли в топ-30 спринту в Ленцергайде

У швейцарському Ленцергайде у межах третього етапу Кубка світу з біатлону відбулася жіноча спринтерська гонка. Українки Анастасія Меркушина та Ірина Петренко забігли до тридцятки найсильніших.

14 грудня у швейцарському Ленцергайде жіночою спринтерською гонкою розпочався третій етап Кубка світу з біатлону. У гонці взяли участь 83 спортсменки, в тому числі четверо українок.

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Найкращою у складі "синьо-жовтих" стала Анастасія Меркушина, яка закрила всі 10 мішеней та посіла 16 місце. Слідом за нею у фінішному протоколі з одним промахом розташувалася Ірина Петренко.

Обнадійливий результат для збірної України

Юлія Джима після кола штрафу показала 24-й результат, а Христина Дмитренко відстрілялася відмінно та вперше в кар'єрі забігла до залікової зони – 27 місце. Також на гонку була заявлена Анна Кривонос, однак вона не стартувала.

Вперше в сезоні всі представниці України забігли до залікової зони. Крім того, 16 місце Меркушиної – найкращий результат нашої збірної в особистих гонках цього сезону.

Виграла гонку француженка Жустін Бреза-Буше, срібну медаль завоювала норвежка Інґрід-Ландмарк Тандреволд, а бронзовою призеркою стала Ліза Віттоцці з Італії. Всі троє призерок уникли промахів на стрільбі.

Результат жіночого спринту

1. Жустін Бреза-Буше (0+0) 22:13,0

2. Інґрід-Ландмарк Тандреволд (0+0) +12,2

3. Ліза Віттоцці (0+0) +17,2

...

16. Анастасія Меркушина (0+0) +1:42,6

17. Ірина Петренко (0+1) +1:43,2

24. Юлія Джима (1+0) +2:04,2

27. Христина Дмитренко (0+0) +2:07,3

Далі в програмі етапу в Ленцергайде чоловіча спринтерська гонка, яка відбудеться у п'ятницю, 15 грудня. Початок запланований на 15:15 за Києвом.