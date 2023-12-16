Останній персьют у 2023 році: троє норвежців на п'єдесталі, Підручний у топ-20

У швейцарському Ленцергайде у межах третього етапу Кубка світу з біатлону відбулася чоловічою гонка переслідування. Капітан збірної України Дмитро Підручний фінішував 20-м.

16 грудня у швейцарському Ленцергайде чоловічою гонкою переслідування продовжився третій етап Кубка світу з біатлону. У гонці взяли участь 60 найкращих спортсменів за підсумками спринту, в тому числі троє українців, пише 24 Канал.

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Підручний закрив топ-20

Найкращим у складі "синьо-жовтих" став Дмитро Підручний, який з трьома промахами в пасиві фінішував двадцятим. Цей результат дозволив Підручному кваліфікуватися до масстарту. Напередодні в спринті капитан чоловічої збірної України став 22-м.

Ще двоє українців Артем Прима та Тарас Лесюк погіршили стартові позиції, зробивши велику кількість неточних пострілів на вогневих рубежах, і в підсумку фінішували за межами топ-50.

Весь п'єдестал пошани посіли норвезькі спортсмени: Йоганнес-Тінґнес Бьо виграв гонку, Ендре Стрьомсгейм став срібним призером, а Стурла Легрейд завоював бронзову нагороду.

Результат чоловічого персьюту в Ленцергайде

1. Йоганнес-Тінґнес Бьо (0+1+2+0) 32:30,0

2. Ендре Стрьомсгейм (1+0+0+1) +24,7

3. Стурла Легрейд (0+0+0+1) +29,1

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20. Дмитро Підручний (0+2+1+0) +2:07,5

52. Артем Прима (2+1+1+2) +5:00,7

53. Тарас Лесюк (1+0+1+2) +5:24,1

17 грудня у Ленцергайде пройдуть останні на Кубку світу гонки в 2023 році – жіночий та чоловічий масстарти.