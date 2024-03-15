Допомогла влучна стрільба: Підручний забіг до десятки найкращих у спринті в Кенморі

У межах заключного етапу Кубка світу в канадському Кенморі відбувся чоловічий спринт. Для Дмитра Підручного ця гонка стала найкращою спринтерською у сезоні.

15 березня у межах дев'ятого етапу Кубка світу з біатлону, що проходить у канадському Кенморі, відбувся чоловічий спринт. У гонці взяли участь 101 спортсмен, серед них п'ятеро українців, пише 24 канал.

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Тішить результатами лише Підручний

Найкращим у складі збірної України став Дмитро Підручний. Капітан команди закрив усі 10 мішеней та показав 10-й підсумковий результат, встановивши особистий найкращий результат сезону в даній дисципліні.

Решті українців не вдалося забігти до залікової зони. Лише Артем Прима з двома колами штрафу в пасиві кваліфікувався до гонки переслідування.

Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Тарас Лесюк показали результати за межами топ-60, тому достроково завершили не лише етап у Кенморі, а й сезон-2023/24 загалом.

Виграв гонку норвежець Йоганнес-Тінґнес Бьо, якому підкорилися всі мішені. Другим з одним промахом став італієць Томмазо Джакомел, а старший брат переможця гонки Тар'єй Бьо став бронзовим призером.

Результат чоловічого спринту в Кенморі

1. Йоханнес-Тінґнес Бьо (0+0) 23:37,0

2. Томмазо Джакомел (0+1) +1:02,7

3. Тар'єй Бьо (0+1) +1:04,2

...

10. Дмитро Підручний (0+0) +1:28,5

50. Артем Прима (1+1) +3:10,9

64. Віталій Мандзин (0+2) +3:36,1

74. Антон Дудченко (0+0) +3:57,8

88. Тарас Лесюк (2+2) +5:12,5

Чоловічий персьют у Кенморі відбудеться 16 березня та розпочнеться о 23:10 за Києвом.