Під питанням виступ Блашко: збірна України оголосила склад на етап Кубка світу у Нове-Место

2 березня у чеському Нове-Место стартує сьомий етап Кубка світу з біатлону. Це перше змагання після чемпіонату світу-2023, який проходив в Обергофі.

Збірна України з біатлону невдало виступила на ЧС-2023, залишившись без жодної нагороди. Втім, сезон продовжується і наступним змаганням для наших біатлоністів стане етап Кубка світу у Нове-Место.

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Тренерський штаб "синьо-жовтих" визначився зі складом команди, який вирушить на перший етап Кубка світу після ЧС-2023. Через хворобу достроково завершила сезон Анна Кривонос, яка вже повернулася в Україну.

Водночас до заявки потрапила Дар'я Блашко. Проте її участь залишається під питанням. Якщо спортсменка не буде готова вийти на старт, розглядається варіант її заміни.

У чоловіків у заявці відсутній Артем Тищенко, який ще з Обергофу вирушив на Кубок IBU в Кенморі.

Склад збірної України з біатлону на етап Кубка світу в Нове-Место

Жінки: Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Любов Кип'яченкова

Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Любов Кип'яченкова Чоловіки: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Денис Насико, Дмитро Підручний

Етап Кубка світу в Нове-Место відбудеться з 2 до 5 березня. У програмі змагань спринтерські гонки, персьюти, а також дві змішані естафети. У сезоні 2022/23 збірна України не завоювала жодної медалі на Кубку світу.