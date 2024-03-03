Медалі навіть не сняться: Дмитренко та Підручний фінішували поза топ-10 у сингл-міксті в Осло

У межах сьомого етапу Кубка світу з біатлону відбулася одиночна змішана естафета. Українським біатлоністам не вдалося зачепитися навіть за топ-10.

3 березня у межах сьомого етапу Кубка світу з біатлону, що проходить у норвезькому Голменколлені, відбувся сингл-мікст. У гонці взяли участь 23 команди, у тому числі збірна України, пише 24 канал.

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Норвегія виграла сингл-мікст

Честь України представляли Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний. На другому етапі Підручний настріляв коло штрафу на лежці, після чого "синьо-жовті" випали з боротьби за високі місця.

У підсумку Україна посіла 12-те місце програвши переможцям гонки понад дві з половиною хвилини. Це була остання одиночна змішана естафета у цьому сезоні.

Виграли гонку норвезькі біатлоністи, які, попри коло штрафу, у фінішному спурті випередили шведів. Бронзові нагороди здобули французи.

Результати гонки

1. Норвегія (1+8) 38:43,6

2. Швеція (0+7) +0,1

3. Фінляндія (0+6) +31,3

4. Швейцарія (2+8) +44,5

5. Франція (1+11) +1:11,8

6. Німеччина (2+8) +1:19,9

...

12. Україна (1+12) +2:34,4.