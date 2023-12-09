Неймовірний прорив: Підручний забіг у топ-20 персьюту в Гохфільцені

В австрійському Гохфільцені у межах другого етапу Кубка світу з біатлону відбулася чоловіча гонка переслідування. Дмитру Підручному вдалося показати найкращий особистий результат збірної України в сезоні.

9 грудня у межах другого етапу Кубка світу з біатлону, що проходить в австрійському Гохфільцені, відбулася чоловіча гонка переслідування. У гонці взяли участь 60 спортсменів, які подолали бар'єр кваліфікації у спринті, серед них двоє українців.

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Капітану збірної України Дмитру Підручному вдався неймовірний прорив з 52-ї стартової на 19-ту підсумкову позицію на фініші, незважаючи на два кола штрафу. Це найкращий результат для України в особистих гонках Кубка світу у цьому сезоні.

Йоганнес-Тінґнес Бьо здобув першу в сезоні перемогу

Ще один українець Антон Дудченко зробив сумарно чотири промахи на вогневих рубежах і посів 49 місце, не набравши очок до загального заліку Кубка світу. Для порівняння, напередодні в спринті Дудченко став 47-м.

Трійку призерів склали норвезькі біатлоністи: Йоганнес-Тінґнес Бьо здобув першу в сезоні особисту перемогу, Йоганнес Дале-Шевдаль фінішував другим, а бронзовим призером став переможець спринту Тар'єй Бьо. Всі 20 мішеней у гонці закрив лише фінн Яакко Олаві Ранта, однак через слабку швидкість у нього лише 36-та підсумкова позиція.

Результат чоловічого спринту в Гохфільцені

1. Йоганнес-Тінґнес Бьо (1+0+0+0) 33:05,1

2. Йоганнес Дале-Шевдаль (2+0+1+0) +22,6

3. Тар'єй Бьо (1+0+1+0) +28,4

...

19. Дмитро Підручний (0+0+1+1) +2:50,2

49. Антон Дудченко (1+1+2+0) +5:13,0

9 грудня у Гохфільцені також відбудеться жіноча гонка переслідування. Початок запланований на 15:45 за Києвом.