З 8 по 10 грудня 2023 року в австрійському Гохфільцені пройде другий етап сезону 2023/24 Кубка світу з біатлону. Пропонуємо ознайомитись із календарем змагань.

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У межах другого етапу пройдуть спринти, гонки переслідування та естафети у чоловіків та жінок. Усього можна буде насолодитися шістьма гонками.

Розклад етапу в Гохфільцені

08.12 (12:30) | Чоловічий спринт (10 км)

08.12 (15:25) | Жіночий спринт (7,5 км)

09.12 (13:15) | Чоловіча гонка переслідування (12,5 км)

09.12 (15:45) | Жіноча гонка переслідування (10 км)

10.12 (12:30) | Чоловіча естафета (4 по 7,5 км)

10.12 (15:15) | Жіноча естафета (4 по 6 км)

Важливо. На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Житомир тощо).