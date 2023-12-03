Грюкнути дверима не вдалося: українці невдало виступили в заключній гонці етапу в Естерсунді

У межах першого етапу Кубка світу з біатлону відбулася чоловіча гонка переслідування. Українці не змогли набрати очки в загальний залік.

3 грудня стартовий етап Кубка світу з біатлону, що проходив у шведському Естерсунді, завершився чоловічою гонкою переслідування. У ній Україну представляли Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

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Дудченко та Цимбал фінішували за межами топ-40

Обидва українці погіршили свої стартові позиції та фінішували за межами залікової зони. Дудченко після трьох кіл штрафу дістався фінішу 41-м, а Богдан Цимбал не закрив аж 5 мішеней та посів 54 місце.

Виграв гонку швед Себастьян Самуельссон, який швидкістю на лижні сповна компенсував три промахи на вогневих рубежах. Другим фінішував переможець спринту Філіп Наврат із Німеччини, а бронзовим призером став норвежець Ветле Крістіансен.

Результат чоловічої гонки переслідування

1. Себастьян Самуельссон (1+1+0+1) 31:38,4

2. Філіпп Наврат (0+0+1+1) +5,1

3. Ветле-С'ястад Крістіансен (0+0+1+0) +7,2

...

41. Антон Дудченко (1+2+0+0) +3:48,1

54. Богдан Цимбал (2+1+1+1) +6:06,4

Сезон-2023/24 Кубка світу з біатлону продовжиться етапом в австрійському Гохфільцені. У період з 8 по 10 грудня там відбудуться спринти, гонки переслідування та естафети.