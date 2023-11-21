З дебютанткою в заявці: склад жіночої збірної України на перший етап сезону Кубка світу
У суботу, 25 листопада, стартує Кубок світу з біатлону сезону-2023/2024. Перший його етап відбудеться у шведському Естерсунді.
Кампанію-2022/2023 жіноча збірна України з біатлону завершила на десятому місці загального заліку. Це дозволило на старті нового сезону мати нашій країні квоту в п'ять спортсменок на особисті гонки, пише 24 Канал.
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Заявка жіночої збірної України з біатлону на Естерсунд
Тренерський штаб жіночої збірної України назвав склад на перший етап сезону Кубка світу в Естерсунді. Він формувався за підсумками контрольних стартів у шведському Ідре.
На підставі здобутих там результатів на змаганнях в Естерсунді Україну представлятимуть:
- Ірина Петренко;
- Христина Дмитренко;
- Анастасія Меркушина;
- Анна Кривонос;
- Дар'я Блашко;
- Любов Кип'яченкова.
Зазначимо, що для 24-річної Христини Дмитренко це буде дебютний етап на Кубку світу.До слова. На Кубок IBU жіноча збірна України вирушить у наступному складі: Ксенія Приходько, Олександра Меркушина, Олена Городна, Юлія Городна, Олена Білосюк.
Нагадаємо, що напередодні було оголошено заявку чоловічої збірної України. У ній обійшлося без несподіванок. Капітан "синьо-жовтих" Дмитро Підручний відновлюється після травми, а всі інші брали участь у Кубку світу в минулому сезоні.
Розклад першого етапу Кубка світу в Естерсунді
- 25 листопада. Одиночна змішана естафета
- 25 листопада. Змішана естафета
- 26 листопада. Індивідуальна гонка – жінки
- 26 листопада. Індивідуальна гонка – чоловіки
- 29 листопада. Естафета – жінки
- 30 листопада. Естафета – чоловіки
- 1 грудня. Спринт – жінки
- 2 грудня. Спринт – чоловіки
- 3 грудня. Гонка переслідування – жінки
- 3 грудня. Гонка переслідування – чоловіки