Останні старти легенд: хто представить Україну на жіночому спринті Кубка світу у Голменколлені
Джерело:Суспільне Спорт
Наша збірна визначилась із п'ятіркою біатлоністок, які вийдуть на старт у спринті дев'ятого етапу Кубка світу. У першій стартовій групі опинилась Олена Білосюк.
Кубок світу з біатлону-2023 вже близький до завершення. У четвер розпочався останній дев'ятий етап у норвезькому Голменколлені.
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У перший день змагань відбувся чоловічий спринт, а на п'ятницю винесені аналогічні змагання серед жінок. Збірна України визначилась із п'ятіркою біатлоністок, які вийдуть на старт 17 березня. Нашу країну представлять наступні спортсменки:
- 12. Олена Білосюк
- 38. Юлія Джима
- 48. Анастасія Меркушина
- 75. Дар'я Блашко
- 103. Любов Кип'яченкова
У першу стартову групу потрапила лише Олена Білосюк, який почне під 12 номером. А ось Любов Кип'яченкова почне передостанньою серед 104-х учасниць.
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До слова, спринт у Голменколлені буде останнім стартом у кар'єрі Марте Олсбю-Ройсланд та Анаїс Шевальє-Буше, які оголосили про закінчення кар'єри. Початок змагання – 17 березня о 16:20. Пряма трансляція буде доступна на сайті "Суспільне Спорт".