Мета – зберегти місце у топ-10: склад збірної України на заключний етап Кубка світу з біатлону
Джерело:Суспільне Спорт
Юрай Санітра та Олександр Кравченко вирішили не робити змін у заявці нашої команди у порівнянні з етапом в Естерсунді. Чоловіча та жіноча збірні боротимуться за місця у топ-десятці заліку Кубка націй.
Добігає завершення Кубок світу з біатлону-2023. Останній етап змагань пройде у норвезькому Голменколлені з 16 по 19 березня.
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Напередодні турніру збірна України оголосила склад на дев'ятий етап КС. Як вже раніше було відомо, лідер команди Дмитро Підручний вже не допоможе "синьо-жовтим" цього сезону через коронавірус.
Десятка не змінилась
Він вибув перед восьмим етапом в Естерсунді, де його замінив Артем Тищенко. У порівнянні зі змаганнями у Швеції у збірній України не відбулося змін. Нашу команду представлять наступні десять біатлоністів:
- Антон Дудченко
- Артем Прима
- Богдан Цимбал
- Денис Насико
- Артем Тищенко
- Юлія Джима
- Олена Білосюк
- Анастасія Меркушина
- Дар'я Блашко
- Любов Кип'яченкова
Окрім Підручного, змагання в Голменколлені такод пропустить і один з найсильніших біатлоністів світу Себастьян Самуельссон. Швед також відновлюється після перенесеного ковіду.
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Розклад стартів
Восьмий етап Кубка світу проходитиме чотири дні і буде включати в себе спринти, гонки переслідування та масстарти серед чоловіків та жінок. Розклад етапу в Голменколлені наступний:
- 16 березня (четвер), 16:15. Спринт, чоловіки
- 17 березня (п'ятниця), 16:20. Спринт, жінки
- 18 березня (субота), 13:45. Гонка переслідування, чоловіки
- 18 березня (субота), 16:10. Гонка переслідування, жінки
- 19 березня (неділя), 13:50. Масстарт, чоловіки
- 19 березня (неділя), 16:10. Масстарт, жінки