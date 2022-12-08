Із 17-річною дебютанткою: хто виступить за збірну України у жіночому спринті в Хохфільцені

У четвер, 8 грудня, розпочнеться другий етап Кубка світу-2022/2023 з біатлону. Жіночий спринт дають старт змаганням в австрійському Хохфільцені.

Збірна України буде представлена п'ятьма біатлоністками. На жаль, через позитивний тест на коронавірус етап пропускає Юлія Джима. Такий несподіваний поворот подій серйозно виб'є нашу лідерку з колії змагань.

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Також через проблеми з горлом немає Ірини Петренко.

Натомість змінили їх у збірній сестри Меркушині. Для 17-річної Олександри Меркушиною спринт у Хохфільцені буде дебютною гонкою у головній команді на етапі Кубка світу. Молодша сестра Анастасії вийде на старт під 96-м номером.

Склад збірної України на спринт

27. Дар'я Блашко

39. Олена Білосюк

45. Анастасія Меркушина

78. Анна Кривонос

96. Олександра Меркушина

Старт жіночого спринту 8 грудня о 15:10 за київським часом.

Нагадаємо, що у першому спринті сезону найкращий результат серед українок показала Анна Кривонос – 54-та позиція. Однак не відібралась у залікову зону. Блашко стала 60-ю та з останнього місця відібралась в гонку переслідування.

Олена Білосюк, яка стартувала замість Джими, фінішувала 61-ю. Петренко не вийшла на гонку.