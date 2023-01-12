З дебютанткою та надією на чисту стрільбу: склад України на жіночу "індивідуалку" у Рупольдингу

У четвер, 12 січня, у німецькому Рупольдингу відбудеться жіноча індивідуальна гонка. У складі України відбудеться черговий дебют 23-річної Любов Кип'яченкової.

П'ятеро біатлоністок представлятимуть України у жіночій індивідуальній гонці. Останньою на трасу вийде дебютантка Кубка світу Любов Кип'яченкова.

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23-річна біатлоністка вийде на старт під 91-м номером. До цього Любов виступала у сезоні на Кубку IBU та чемпіонаті України.

Інші чотири українки вже добре знайомі українському уболівальнику за виступами на етапах Кубка світу. На жаль, старт сезону українські біатлоністи провалили. Слід сподіватись лише на чисту стрільбу від українок, адже ходом наші дівчата, м'яко кажучи, не вражають.

Склад України на жіночу індивідуальну гонку

20. Анастасія Меркушина

32. Юлія Джима

45. Дар'я Блашко

80. Анна Кривонос

91. Любов Кип'яченкова

Початок індивідуальної гонки у Рупольдингу о 15:10 (за київським часом).

У Рупольдингу вже відбулась чолвоіча "індивідуалка", яка закінчилась перемогою норвежця Йоганнеса-Тінгнеса Бьо. Із українців найвище фінішував Денис Насико – 26-те місце.

На етапі Кубка світу у німецькому Рупольдингу на фанатів біатлону ще чекають традиційні естафети (13 та 14 січня) та мас-старти (обидва – 15 січня).