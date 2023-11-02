Не без помилки Зінченка: Арсенал без шансів програв у дербі та залишив Кубок ліги

Команда Мікеля Артети мала ігрову перевагу над Вест Хемом більшу частину гри, але трансформувати її у перемогу не змогла. Зінченко провів на полі 57 хвилин та став винуватцем в одному із голів.

Вест Хем – Арсенал 3:1

Голи: Вайт, 16 (автогол), Кудус, 50, Боуен, 60 – Едегор, 90+6 (пен)

Цього тижня в Кубку англійської ліги проходять матчі 1/8 фіналу. Головна сенсація стадія сталась у Лондоні, де зустрілись місцеві Вест Хем та Арсенал, пише 24 канал.

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Зінченко наварив

"Каноніри" були фаворитами зустрічі, хоч і випустили напіврезервний склад. Вийшов із перших хвилин і Олександр Зінченко, але на жаль став одним із антигероїв матчу.

Хоч Арсенал і володів ініціативою та частіше бив по воротах суперника, Вест Хем куди більш вдало реалізовував свої моменти. В середині першого тайму відкрити рахунок господарям допоміг Бен Вайт, який після кутового зрізав м'яч у власні ворота.

Другий пропущений гол здебільшого є виною Зінченка. Українець дозволив Кудусу після дальнього кросу прийняти м'яч на куті карного майданчика, хитнути себе та спокійно пробити з близької відстані. Рамсдейл не врятував.

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А пізніше і сам Аарон начудив, англієць не зафіксував м'яч після пострілу Боуена і буквально сам заніс снаряд у ворота. Це по суті нокаутувало "канонірі", м'яч Едегора у компенсований час став лише голом престижу.

Як зіграли Забарний та Миколенко

Таким чином, Арсенал залишає Кубок ліги, як і Борнмут Іллі Забарного. Українець вийшов в основі на гру проти Ліверпуля, але "вишні" з боєм поступились гранду (1:2).

А ось Віталій Миколенко крокує далі у чвертьфінал, адже його "іриски" розгромили вдома Бернлі. Українець відіграв повний матч. Всі результати матчів 1/8 фіналу Кубка ліги наступні: