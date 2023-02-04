Україна достроково здолала Ліван у плей-офф Кубка Девіса, вигравши третій поєдинок поспіль

Збірна України виграла третій матч у Лівана в кваліфікації Кубка Девіса. Український дует у складі Владислава Манафова та Іллі Бєлобородька не залишив шансів суперникам.

Манафов/Бєлобородько – Хассан/Ібрагім 2:0 (6:4; 6:3)

У суботу, 4 лютого, відбувся третій матч протистояння збірних України та Лівану у Світовій групі І Кубка Девіса. Після двох стартових перемог українці були фаворитами парного поєдинку, пише 24 канал.

Читайте також Цуренко вийшла у півфінал Thailand Open, Костюк ледь не створила диво: відеоогляд матчів

Непереможний дует у складі Владислава Манафова та Іллі Бєлобородько поставив крапку у протистоянні зі збірною Лівану. Українці не програли жодної своєї подачі і в підсумку завдали поразки Бенджаміну Хассану та Хасану Ібрагіму – 6:4; 6:3.

Таким чином українські тенісисти здобули дострокову перемогу над суперниками 3:0. Завдяки цій звитязі збірна України продовжить боротьбу за вихід до кваліфікації Світового фіналу.

Свого суперника українці дізнаються наступного тижня, коли стануть відомі всі переможці плей-офф Першої Світової групи та невдахи кваліфікації фінальної частини Кубка Девіса.

Фінальна стадія турніру пройде з 12 вересня по 26 листопада 2023 року. Наразі Україна посідає 37-ме місце у світовому рейтингу чоловічих збірних. Чинний чемпіон Кубка Девіса – збірна Канади.