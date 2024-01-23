Трагедія у Гвінеї: шість футбольних фанатів померли під час святкування перемоги на Кубку Африки

Гвінейські вболівальники несамовито зраділи успіху своєї команди у грі з Гамбією. Як наслідок, вулиці Конакри наповнились багатьма транспортними засобами, що спричинило кілька смертельних ДТП.

В Африці продовжується Кубок африканських націй-2023. Змагання, яке проходить у Кот-д'Івуарі, зібрало 24 найкращі команди континенту.

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Успішно почала свій шлях на турнірі збірна Гвінеї, яка набрала чотири очки у двох іграх. "Слони" зіграли внічию з Камеруном (1:1), після чого мінімально переграли Гамбію.

Після цього успіху в Гвінеї сталась трагедія із футбольними фанатами. Як повідомив менеджер місцевої федерації футболу Амаду Макаджі, шестеро вболівальників загинули під час святкування перемоги над гамбійцями.

Люди виїхали на автомобілях та мотоциклах в центр столиці країни Конакри, щоб відсвяткувати успіх команди. У підсумку внаслідок зіткнення двох транспортних засобів на великій швидкості троє фанатів загинули, ще троє померли в інших ДТП.

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Відзначимо, що чотири набраних очка майже гарантують Гвінеї вихід у плей-оф. В останньому турі збірна гратиме проти лідера групи та чинного переможця КАН Сенегала.

Найкращим результатом "слонів" на Кубках африканських націй було срібло у 1976 році. Також команда п'ять разів виходила у чвертьфінал, а на останніх двох турнірах завершувала боротьбу в 1/8 фіналу.