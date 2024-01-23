В Африке продолжается Кубок африканских наций-2023. Соревнование, которое проходит в Кот-д'Ивуаре, собрало 24 лучших команды континента.

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Успешно начала свой путь на турнире сборная Гвинеи, набравшая четыре очка в двух играх. "Слоны" сыграли вничью с Камеруном (1:1), после чего минимально обыграли Гамбию.

После этого успеха в Гвинее произошла трагедия с футбольными фанатами. Как сообщил менеджер местной федерации футбола Амаду Макаджи, шесть болельщиков погибли во время празднования победы над гамбийцами.

Люди выехали на автомобилях и мотоциклах в центр столицы Конакры, чтобы отпраздновать успех команды. В итоге в результате столкновения двух транспортных средств на большой скорости трое фанатов погибли, еще трое скончались в других ДТП.

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Отметим, что четыре набранных очка почти гарантируют Гвинее выход в плей-офф. В последнем туре сборная будет играть против лидера группы и действующего победителя КАН Сенегала.

Лучшим результатом "слонов" на Кубках африканских наций было серебро в 1976 году. Также команда пять раз выходила в четвертьфинал, а на последних двух турнирах завершала борьбу в 1/8 финала.