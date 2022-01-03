Крутіше бою Усик – Джошуа: Кіладзе пообіцяв нокаутувати Вихриста в реванші всього за три раунди
Джерело:ютуб-канал ESNEWS
Грузинський важковаговик Яго Кіладзе заявив, що хоче реванш з українцем Віктором Вихристом (9-0, 7 КО), оскільки у нього вкрали перемогу в першому бою. Кіладзе готовий взяти реванш у Вихриста вже наступного тижня.
Арбітр зупинив бій після третього нокдауна Яго, за що одержав від гарячого грузина в щелепу. Але цим обурення грузинського супертяжа не обмежилося.
Як це було 5 нокдаунів за 2 раунди: Вихрист нокаутував розлюченого Кіладзе, який вдарив суддю
"Я почуваюся добре. У мене сьогодні просто вкрали бій. Я вважаю, що переміг у цьому поєдинку. Бій зупинили зарано. Це був божевільний поєдинок. Я хочу провести реванш. Я готовий побитися наступного тижня. Якщо реванш відбудеться, то я обіцяю, що він не триватиме довше трьох раундів. Я його нокаутую", – сказав Яго Кіладзе.
Вихрист – Кіладзе: коротко про бій
- Боксери розпочали поєдинок без розвідки, і вже у першому раунді обидва побували у нокдауні – причому Кіладзе двічі падав на канвас.
- У другій трихвилинці Віктор знову опинився у нокдауні, але після цього відправив на підлогу рингу і суперника. Яго піднявся на ноги, але суддя вирішив зупинити бій, вважаючи, що грузин так і не прийшов до тями.
- Яго залишився незадоволеним цим рішенням, відштовхнувши рефері від себе рукою. На щастя, конфлікт не переріс у щось більше.
- Для 29-річного Вихриста це дев'ята перемога у кар'єрі у дев'яти боях. 35-річний Кіладзе програв ушосте на професійному ринзі. На його рахунку 27 перемог та одна нічия.