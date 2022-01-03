Крутіше бою Усик – Джошуа: Кіладзе пообіцяв нокаутувати Вихриста в реванші всього за три раунди

Грузинський важковаговик Яго Кіладзе заявив, що хоче реванш з українцем Віктором Вихристом (9-0, 7 КО), оскільки у нього вкрали перемогу в першому бою. Кіладзе готовий взяти реванш у Вихриста вже наступного тижня.

Арбітр зупинив бій після третього нокдауна Яго, за що одержав від гарячого грузина в щелепу. Але цим обурення грузинського супертяжа не обмежилося.

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"Я почуваюся добре. У мене сьогодні просто вкрали бій. Я вважаю, що переміг у цьому поєдинку. Бій зупинили зарано. Це був божевільний поєдинок. Я хочу провести реванш. Я готовий побитися наступного тижня. Якщо реванш відбудеться, то я обіцяю, що він не триватиме довше трьох раундів. Я його нокаутую", – сказав Яго Кіладзе.

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