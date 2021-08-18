Крок вперед, ніколи в сторону, – офіційний проморолик бою Джошуа – Усик

Непереможний Олександр Усик зустрінеться з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа. Перед поєдинком боксерів з'явився ефектний проморолик.

Офіційний проморолик бою

Телеканал Sky Sports представив офіційний проморолик бою між чемпіоном WBA, WBO, IBF та IBO Ентоні Джошуа та Олександром Усиком.

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Ентоні Джошуа у своєму інстаграмі опублікував відео та додав текст: "Крок вперед, ніколи в сторону".