Крок вперед, ніколи в сторону, – офіційний проморолик бою Джошуа – Усик
18 серпня 2021 , 12:23Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Джошуа
Непереможний Олександр Усик зустрінеться з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа. Перед поєдинком боксерів з'явився ефектний проморолик.
Офіційний проморолик бою
Телеканал Sky Sports представив офіційний проморолик бою між чемпіоном WBA, WBO, IBF та IBO Ентоні Джошуа та Олександром Усиком.
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Ентоні Джошуа у своєму інстаграмі опублікував відео та додав текст: "Крок вперед, ніколи в сторону".
- Бій Джошуа – Усик відбудеться 25 вересня у Лондоні на арені футбольного клубу Тоттенхем.
- Британець проведе другий захист своїх титулів, після того, як повернув їх у грудні 2019 року в бою з Енді Руїсом.
- Для Усика це буде тільки третій бій у важкій вазі. У попередньому поєдинку Усик здолав Дерека Чісору.