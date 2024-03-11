"З'їв" суперника: Кривцов здійснив фантастичний сейв у майже безнадійній ситуації – відео

У неділю, 10 березня, відбулися матчі четвертого туру МЛС. В одному з них Інтер Маямі на своєму полі приймав Клуб де Фут Монреаль.

Зірковий колектив господарів зазнав першої поразки у сезоні. Гра закінчилася з рахунком 2:3, пише 24 Канал.

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Ніколи не варто здаватися

У стартовому складі Інтера Маямі вийшов Сергій Кривцов. Він провів на полі повний матч та запам'ятався неймовірним сейвом.

На старті зустрічі українець врятував флоридську команду, опинившись віч-на-віч з уругвайським форвардом Матіасом Коккаро, після грубої помилки воротаря. Українець, попри майже безнадійну ситуацію, зіграв до кінця та став героєм епізоду, який завірусився в мережі.

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Нагадаємо, що в середині лютого з'являлися чутки, що українець міг залишити Інтер Маямі через фінансові проблеми у клубі, які були пов'язані з високою зарплатною відомістю. "Чаплі" розглядали можливість попрощатися з п'ятьма гравцями, серед яких був і Сергій Кривцов, але, у підсумку, відпустили тільки трьох.

Зазначимо, що український захисник зіграв у всіх 5 офіційних матчах своєї команди у нинішньому сезоні, результативними діями не відзначався.

. Попри поразку, Інтер Маямі продовжує залишатися лідером Східної конференції МЛС. Наступний поєдинок клуб Девіда Бекхема проведе 14 березня о 2:15 проти Нешвілла в Кубку чемпіонів КОНКАКАФ.