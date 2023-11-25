Безкомпромісна битва двох лідерів: онлайн-трансляція фіналу Кубка України Кривбас – Ворскла

У суботу, 25 листопада, визначиться переможець жіночого Кубка України з футболу-2023. У вирішальному поєдинку зустрінуться Кривбас та Ворскла.

Фінальний матч між жіночими командами Кривбаса (Кривий Ріг) та Ворскли (Полтава) відбудеться на у Львові на стадіоні "Скіф". Початок вирішального поєдинку Кубка України розпочнеться о 14:00, повідомляє 24 Канал.

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Спекотна битва на зимовому Львові

Розсудить поєдинок вже доволі відома арбітриня Софія Причина. На бокових лініях їй допомагатимуть Олександра Вдовіна та Ірина Чайка. Четвертою асистенткою буде Оксана Паньків.

До цього жіночі команди цих клубів лише одного разу зустрічались на одному футбольному полі. Було це у сезоні-2021/2022, коли Кривбас та Ворскла зіграли у півфіналі Кубка України. Тоді перемогу святкували представниці полтавського клубу 3:1 у компенсований до поєдинку час. Дубль у тій грі оформила Роксолана Кравчук.

Той єдиний поки що лобовий матч між Кривбасом та Ворсклою судила Софія Причина, яка працюватиме головною арбітринею на найближчому фіналі Кубка України. Та й взагалі, суддівська бригада була у тому ж складі.

В останніх 5-ти матчах Кривбас здобув 4 перемоги та одного разу розписав мирову 1:1 із Житлобуд-1. Щодо останніх поєдинків його суперника, то футболістки полтавського клубу зазнали мінімальної поразки від Шахтаря (0:1) та в інших чотирьох зустрічах перемагали.

Кривбас – Ворскла: онлайн-трансляція фіналу жіночого Кубка України