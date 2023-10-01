Кривбас – Рух: онлайн-трансляція матчу УПЛ

У неділю, 1 жовтня, відбудеться матч Кривбасом та Рухом, які йдуть серед лідерів УПЛ. Онлайн-трансляцію протистояння можна переглянути на сайті 24 Каналу.

В УПЛ проходять матчі 9 туру сезону 2023-2024. В одному із матчів неділі криворізький Кривбас прийматиме львівський Рух. Початок – о 15:00 за київським часом.

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Кривбас може вийти на перше місце

Команда Юрія Вернидуба здивувала фанатів цього сезону. Після поразки від Олександрії у стартовому матчі "червоно-білі" йдуть без суттєвих осічок. Кривбас відібрав очки у Шахтаря, зіграв внічию з Оболонню, а також здобув п'ять перемог.

Завдяки цьому криворіжці закріпились на другій сходинці в УПЛ. А після того, як Шахтар поступився Ворсклі, Кривбас може вийти в лідери. Для цього достатньо не програти Руху.

Підопічні Пономарьова загальмували

Львів'яни теж непогано почали сезон. Команда Пономарьова стартувала з трьох перемог поспіль, але після цього забуксувала – три очки у чотирьох матчах.

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При цьому львів'яни, як і Кривбас, зіграли внічию із Шахтарем. Наразі Рух посідає п'яте місце і навряд чи зможе обійти когось за підсумком цього туру.

Дивіться матч Кривбас – Рух онлайн