Рекордний трансфер в історії клубу: Кривбас продав форварда напередодні матчу в Лізі конференцій

Криворізький Кривбас залишився без провідного нападника Прінса Аду. Ганський футболіст перейшов до чеської Вікторії Пльзень.

Офіційний сайт Кривбасу повідомив про відхід ганського форварда Прінса Аду. Новим клубом нападника стала чеська Вікторія Пльзень, яка була суперником криворіжців у кваліфікації Ліги Європи.

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Кривбас попрощався з провідним форвардом

У двоматчевому протистоянні Кривбас поступився Вікторії із загальним рахунком 1:3. Єдиний гол за команду Юрія Вернидуба забив Прінс Аду. Гра 20-річного форварда сподобалася селекціонерам чеського клубу.

Кривбас подякував Прінсу Аду / фото ФК Кривбас

З Вікторією ганець підписав трирічний контракт. Сума трансферу не розголошується, але за даними Transfermarkt криворіжці отримали за свою зірочку 1 мільйон євро.

Це рекордний вихідний трансфер в історії клубу. До цього Кривбас продав Данила Безкоровайного за 600 тисяч євро до Полісся та Ріфета Капіча за 500 тисяч у латвійську Валмієру.

Довідка. Прінс Аду приєднався до Кривбасу влітку 2023 року на правах вільного агента. За цей час форвард забив 4 голи у 18 матчах.

Нагадаємо, що 29 серпня Кривбас зіграє другий поєдинок раунду плей-оф Ліги конференцій проти іспанського Бетіса. У першому матчі криворіжці поступилися з рахунком 0:2.