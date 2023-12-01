Полісся – Верес – 1:1

Гол: Крушинський, 68 – Шестаков, 90+6

На стадіоні "Авангард" у Рівному відбувся поєдинок 16-го туру української Прем'єр-ліги між місцевим Вересом та житомирським Поліссям. У номінально домашній грі Полісся було близьким до перемоги після голу Бориса Крушинського, однак гра завершилася драматичною нічиєю.

У першому таймі команди не відзначилися забитими м'ячами. Після перерви опорний півзахисник житомирян Борис Крушинський забив свій другий гол у сезоні після передачі від Пилипа Будківського.

Полісся змарнувало нагоду наздогнати Дніпро-1

Все йшло до мінімальної перемоги Полісся, однак Верес проявив характер і зумів вирвати заліковий бал у компенсований час. Михайло Шестаков зрівняв рахунок на шостій компенсованій хвилині та став героєм для рівнян.

Команда Юрія Калитвинцева змарнувала нагоду наздогнати за очками в турнірній таблиці Дніпро-1, який є одноосібним лідером після першого кола. При цьому дніпряни мають ще гру в запасі.

Саме проти Дніпра-1 Полісся зіграє у 17-му турі УПЛ. Поєдинок, що відбудеться у Житомирі, буде надзвичайно важливим для обох команд та їх суперником з точки зору чемпіонської гонки. Крім того, житомиряни спробують взяти реванш за поразку (1:2) в першому колі.

На Верес наступного тижня чекає чергове складне випробування. Підопічні Сергія Лавриненка проведуть виїзний поєдинок проти чинного чемпіона – донецького Шахтаря.

Відео голів у матчі Полісся – Верес