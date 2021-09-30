Бабич не очолить одного з лідерів Першої ліги Кривбас: тренер спростував інформацію

Один із лідерів Першої ліги України Кривбас звільнив Геннадія Приходька з крісла головного тренера команди. Його наступником міг стане досвідчений Олександр Бабич, але той спростував чутки.

Бабича у Кривому Розі не буде

Кривбас вказав на двері Геннадію Приходьку після розгромної домашньої перемоги від харківського Металіста (0:5). За інформацією Футбол NEWS, команду повинен був очолити 42-річний Олександр Бабич.

Оце так Фанати Шахтаря залили зірку Луческу синьою фарбою у Донецьку: фото

Повідомлялось, нібито сторони були на стадії перемовин, а офіційне призначення повинна було бути вже найближчим часом. Однак 42-річного спеціаліста у Кривбасі не буде.

Слід відзначити, що після провалу у грі з Металістом фанати Кривбаса провели серйозну розмову з футболістами та Приходьком. Ультрас вимагав віддавати усі сили на полі, бо їм соромно дивитись на таку беззубу гру команди, яку вона демонструє в останніх матчах.

Олександр Бабич спростував інформацію про перехід на пост головного тренера одного з лідерів Першої ліги. За його словами, жоден з клубів не контактував із ним. Тренер вів мову про Кривбас, Агробізнес та Минай.

Наставник не виключив, що готовий розглянути пропозицію від криворіжців, якщо вони її таки офіційно зроблять. Зараз фахівець перебуває без клубу. Раніше очолював Маріуполь та Чорноморець, працював футбольним експертом на телеканалах Футбол 1/2/3.

Начебто у шорт-лист керівництва Кривбаса було відразу декілька кандидатів – Роман Григорчук, Володимир Шаран, Роман Санжар та Олександр Бабич.