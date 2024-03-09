Асист Бандейри та гол Кузика: Кривбас обіграв "пивоварів" та зрівнявся з Шахтарем – відео

Поєдинок у Кривому Розі між Кривбасом та Оболонню закривав програму 20-го туру УПЛ. Непросту перемогу в матчі здобули господарі поля.

Кривбас – Оболонь 1:0

Гол: Кузик, 77

Команда Юрія Вернидуба в минулому турі зазнала болючої поразки від Шахтаря (2:5). Однак криворіжці не відмовилися від боротьби за один з комплектів нагород, пише 24 Канал.

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Кривбас оговтався від нищівної поразки

Київська Оболонь славиться злагодженою грою в захисті. Не став винятком і звітний поєдинок. Усі намагання господарів відрити рахунок у зустрічі руйнувалися на підступах до штрафного майданчика.

Кривбас все ж досяг свого у середині другого тайму. Слаломний прохід португальця Бандейри завершився пасом на Дениса Кузика. Півзахисник в одну мить оцінив ситуацію та пробив у дальній кут воріт. Кичак був безсилий допомогти своїй команді.

Наприкінці зустрічі гравець молодіжної збірної України Краснопір мав нагоду зрівняти рахунок, але Кліщук відвів загрозу.

У підсумку Кривбас здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Команда Юрія Вернидуба за очками зрівнялася з Шахтарем. Тепер в обох конкурентів по 40 балів, але у "гірників" дві гри в запасі.

Оболонь продовжує перебувати в нижній частині турнірної таблиці. Лише два бали віддаляють "пивоварів" від прямого вильоту. Тож команді Валерія Іващенка необхідно терміново набирати очки.

Відеоогляд матчу Кривбас – Оболонь