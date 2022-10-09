Дніпро-1 – Зорі 3:0

Голи: Довбик, 29, Довбик, 49, Довбик, 75.

У шостому турі чемпіонату України відбувся центральний матч вікенду. На ранній слот був винесений матч між Дніпром-1 та Зорею, пише 24 канал.

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Команда Олександра Кучера ще не втрачала очок в УПЛ, тоді як Зоря відставала від лідера Шахтаря всього на три бали. Переможець цієї дуелі виходив би в лідери турнірної таблиці.

Номінальні господарі куди краще виглядали, адже луганці довгий час не могли навіть нанести удар у ствір воріт. Дніпро-1 відкрив рахунок у средині першого тайму.

Імереков небезпечно зіграв проти Довбика перед своїм карним майданчиком. Сам Артем і взявся виконуваи удар, яким точно вразив дальній кут воріт Мацапури.

Перший гол Довбика:

Подвоїти рахунок дніпряни зуміли вже після перерви. На 59 хвилині дикої помилки припустився Володимир Бражко, який віддав необачний пас на воротаря. М'яч перехопив Довбик, який обіграв кіпера та оформив дубль.

Як Довбик оформив дубль:

А під завісу гри Артем оформив хет-трик. Нападник відгукнувся на простріл Назаренка з флангу, випередив захисників Зорі та вразив порожній кут воріт Мацапури.

Зоря ж так і не змогла створити реальну небезпеку біля воріт Валефа. Таким чином, Дніпро-1 виграє п'ятий матч поспіль в УПЛ і піднімається на першу сходинку.

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Зоря ж залишається п'ятою, але вже завтра луганців можуть обійти Олександрія або Металіст 1925, які грають один з одним. У наступному турі луганці протистоятимуть Колосу, тоді як Дніпро-1 поїде в гості до Руха.