Кривбас на останній хвилині вирвав перемогу у Колоса та зрівнявся з Шахтарем: відео

Поєдинок у Кривому Розі між Кривбасом та Колосом закривав суботню програму 21-го туру УПЛ. Матч рівних суперників завершився перемогою господарів.

Кривбас – Колос 1:0

Гол: Бізімана, 90+5

У першому колі підопічні Юрія Вернидуба завдали нищівної поразки Колосу, забивши три "сухі" м'ячі. Тож у матчі-відповіді ковалівці сподівалися здобути реванш, пише 24 Канал.

До теми Відставка Калітвінцева не допомогла: Полісся поступилося Оболоні після фантастичного голу

Вимучена перемога Кривбасу

У першому таймі гра переважно точилася у центрі поля. Суперники не тішили яскравими моментами. За 45 хвилин ігрового часу жодна з команд не завдала бодай одного удару у площину воріт.

У другому таймі Юрій Вернидуб спробував пожвавити гру замінами. Проте це принесло протилежний ефект. Ініціативу перехопили гості.

У складі Кривбасу виділявся Дібанго. Камерунський легіонер регулярно дошкуляв своїм опонентам на лівому фланзі.

Принести перемогу своїй команді мав можливість Олег Кожушко. Нападник вибіг на побачення з голкіпером, але теж пробив повз рамку воріт. Та все ж господарі досягли свого. На 5-й компенсованій хвилині Бізімана забив переможний гол.

Фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу Кривбасу з рахунком 1:0.

Кривбас наздогнав за очками донецький Шахтар. У команди Вернидуба та "гірників" по 43 бала.

Колос залишився на 9-й сходинці таблиці. Ковалівці набрали 24 очка у 20 матчах.

Відеоогляд матчу Кривбас – Колос