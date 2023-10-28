Битва за перше місце в УПЛ: онлайн-трансляція матчу Кривбас – Дніпро-1

Дербі Дніпропетровщини цього року матиме суттєве значення у плані боротьби за чемпіонство та єврокубкові місця. Вашій увазі – пряма трансляція зустрічі лідерів чемпіонату.

У суботу, 28 жовтня, стартує 12 тур чемпіонату України з футболу 2023-2024. Перша же гра вікенду обіцяє стати центральною, адже Кривбас прийматиме Дніпро-1. Початок – о 13:00 за київським часом.

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ЛІдери УПЛ

Команда Юрія Вернидуба вражає цього сезону. "Червоно-білі" захопили лідерство у турнірній таблиці, вигравши 7 з 11-ти матчів цього сезону. Це дозволяє криворіжцям випереджати Полісся на один бал.

Втім на втраченими очками одним із лідерів є Дніпро-1. Віцечемпіон УПЛ невдало почав сезон, через що пішов у відставку Олександр Кучер. Зміна тренера позитивно вплинула на команда.

Під керівництвом Юрія Максимова дніпряни зіграли внічию з Колосом (1:1), після чого здобули п'ять перемог поспіль, в тому числі і над Динамо. Наразі спортклуб іде четвертим, у двох очках від лідера Кривбаса та із матчем в запасі.

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Хто фаворит

Перемога у Кривому Розі та осічка Полісся у матчі із Зорею дозволять підопічним Максимова очолити таблицю. Цікаво, що у звітному матчі зійдуться найкраща напад та оборона ліги.

Кривбас на пару із Динамо наколотив вже 22 голи, тоді як дніпряни пропустили лише 7 (як і Колос. Відзначимо, що фаворитом зустрічі є гості. На перемогу Дніпра-1 виставлений коефіцієнт 2,31, тоді як на криворіжців – 3,05. На нічию можна поставити за 3,05.

Дивіться онлайн-трансляція матчу Кривбас – Дніпро-1