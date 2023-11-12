Перша вікторія Шовковського: Динамо в більшості завдало поразки Кривбасу – відео

У Кривому Розі відбувся центральний матч 14-го туру, в якому один з лідерів чемпіонату Кривбас приймав Динамо. Столичний клуб зумів здобути перемогу завдяки двом голам.

Кривбас – Динамо 0:2

Голи: Ванат, 8, Караваєв, 27.

Вилучення: Безкоровайний, 12 (К)

Київське Динамо у 4 матчах поспіль не знало смаку перемог, поступившись у трьох з них. З рішучим наміром перервати ганебну серію "біло-сині" прибули до Кривого Рогу, пише 24 Канал.

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Шовковський починає з перемоги

Виконувач обов'язків головного тренера Динамо Олександр Шовковський провів кілька змін у складі у порівнянні з попереднім поєдинком проти Шахтаря (0:1). З перших хвилин грали Царенко та Ванат. Такі зміни позитивно вплинули на гру киян.

Вже на 8-й хвилині Ванат метрів з 15 поцілив у ворота господарів поля. Для 21-річного форварда цей гол став 5-м в чемпіонаті.

На 12-й хвилині Кривбас залишився в меншості. Безкоровайний у боротьбі з Ванатом завалив форварда на підступах до штрафного майданчика. Арбітр без вагань запалив червоне світло перед капітаном криворіжців.

Чисельна перевага "біло-синіх" далася взнаки на 27-й хвилині. Караваєв скористався помилкою Рябова та подвоїв рахунок в матчі.

Відео голів Ваната та Караваєва

У другому таймі обидві команди мали можливості, щоб змінити рахунок на табло. Проте матч так і завершився перемогою гостей з перевагою у два м'ячі.

Кривбас зазнав першої поразки в останніх 5 матчах. Команда Вернидуба знаходиться на 2-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 27 очок.

Динамо здобуло першу перемогу в 5 поєдинках. "Біло-сині" набрали 19 очок, але залишилися на 8 місці. У команди Шовковського є ще три гри в запасі.

Відеоогляд матчу Кривбас – Динамо