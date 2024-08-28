Кривбас вилетів з Ліги Європи та тепер намагається зачепитись за Лігу конференцій. Криворіжці у другому матчі плей-оф повинні здолати Бетіс, щоб забезпечити собі єврокубкову осінь.

Юрій Вернидуб виступив на передматчевій конференції у Іспанії напередодні гри із "зелено-білими". Головний тренер Кривбаса відповів на питання та розповів про підготовку команди до матчу-відповіді.

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Коментарі Вернидуба щодо матчу Бетіс – Кривбас

Український фахівець зазначив, що вони дуже чекали цього протистояння, адже Бетіс команда з топ-5 ліг Європи. Також Вернидуб запевнив, що попри поразку у першому матчі – 0:2, його підопічні будуть битись до останньої хвилини.

Очільник Кривбаса розповів про сильні сторони суперника. Юрій Миколайович відмітив швидкість футболістів "бетікос".

В Бетісі хороші швидкі футболісти, високого рівня. Нам буде непросто в Іспанії, тут, на цьому стадіоні. Але ми готові до важкого протистояння, спекотної гри. Для нас ця гра залишиться в памʼяті на все життя, адже ми представляємо Україну та зробимо все, щоб виглядати якнайкраще,

– сказав Вернидуб.

Щодо складу наставник криворізького колективу розповів, що проблем немає. Єдина зміна пов'язана з позицією нападника через те, що Прінс Аду перейшов у Вікторію Пльзень. Зі слів Вернидуба стартова одинадцятка не буде відрізнятись від першої гри.

Також Юрій Вернидуб відповів на питання про складність підготовки, відмітивши складні умови пов'язані з великою кількістю переїздів. У підсумку наставник Кривбаса заявив, що головна мотивація команди – це уболівальники та побажав українцям скорішого повернення до мирного життя.

Матч-відповідь у плей-оф кваліфікації Ліги конференцій відбудеться 29 серпня. Час та місце проведення поєдинку за путівку в основну сітку єврокубкового турніру – 22:00 за київським часом, на стадіоні "Естадіо Беніто Вільямарін".