Юрий Вернидуб выступил на предматчевой конференции в Испании накануне игры с "зелено-белыми". Главный тренер Кривбасса ответил на вопросы и рассказал о подготовке команды к ответному матчу.

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Комментарии Вернидуба по матчу Бетис – Кривбасс

Украинский специалист отметил, что они очень ждали этого противостояния, ведь Бетис команда из топ-5 лиг Европы. Также Вернидуб заверил, что несмотря на поражение в первом матче – 0:2, его подопечные будут биться до последней минуты.

Глава Кривбасса рассказал о сильных сторонах соперника. Юрий Николаевич отметил скорость футболистов "бетикос".

В Бетисе хорошие быстрые футболисты, высокого уровня. Нам будет непросто в Испании, здесь, на этом стадионе. Но мы готовы к тяжелому противостоянию, жаркой игры. Для нас эта игра останется в памяти на всю жизнь, ведь мы представляем Украину и сделаем все, чтобы выглядеть как можно лучше,

– сказал Вернидуб.

По составу наставник криворожского коллектива рассказал, что проблем нет. Единственное изменение связано с позицией нападающего из-за того, что Принс Аду перешел в Викторию Пльзень. По словам Вернидуба стартовая одиннадцатка не будет отличаться от первой игры.

Также Юрий Вернидуб ответил на вопрос о сложности подготовки, отметив сложные условия связанные с большим количеством переездов. В итоге наставник Кривбасса заявил, что главная мотивация команды – это болельщики и пожелал украинцам скорейшего возвращения к мирной жизни.

Ответный матч в плей-офф квалификации Лиги конференций состоится 29 августа. Время и место проведения поединка за путевку в основную сетку еврокубкового турнира – 22:00 по киевскому времени, на стадионе "Эстадио Бенито Вильямарин".