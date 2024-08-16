Головний тренер Кривбаса поділився очікуваннями від гри з Бетісом у Лізі конференцій

Кривбас після поразки у Пльзені проти місцевої Вікторії припиняє виступи у Лізі Європи. Підопічні Юрія Вернидуба будуть змагатись раунді плей-оф за путівку до групового етапу Ліги конференцій.

Учора, 15 серпня, криворіжці у виїздному матчі в Чехії поступились 1:0 та вилетіли з другого за силою єврокубка. Наставник "червоно-чорних" Юрій Вернидуб поділився думками щодо майбутнього суперника у кваліфікації Ліги конференцій.

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Вернидуб про Бетіс

Для того, щоб принаймні гарантувати для себе єврокубкову осінь криворізький колектив повинен здолати Бетіс у останньому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Головний тренер Кривабаса Юрій Вернидуб високо оцінив іспанську команду.

Де б я не працював, завжди попадаються такі суперники… Заздрощів у мене немає до такого. У Зорі працював – то РБ Лейпциг, то Феєнорд, то Легія у свої кращі часи. Зараз Бетіс,

– розповів Вернидуб.

Фахівець заявив про те, що "геліополіти" чудовий та дуже майстерний суперник. "Зелено-білі" більше контролюють м'яч та приділяють увагу грі в пас. Також Вернидуб доповнив, що гра повинна буди цікавою, криворіжці підготуються, а там як буде.

Нагадаємо, що Кривбас має серію з трьох поразок поспіль – двічі у Лізі Європи проти Вікторії та розгром у минулому турі УПЛ від львівських Карпат, які повернулись в чемпіонат України.

У раунді плей-оф проти Бетіса підопічні Вернидуба зіграють 22 та 29 серпня. Перший матч для криворіжців буде номінально домашній. Також перед цим "червоно-чорні" зіграють 18 серпня проти Вереса в рамках третього туру УПЛ.