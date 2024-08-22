Ми готові до цієї битви, – Вернидуб прокоментував майбутню гру проти Бетіса у Лізі конференцій

У четвер, 22 серпня, відбудуться матчі плей-оф кваліфікації Ліги конференцій. В одному з них Кривбас зіграє з іспанським Бетісом.

Поєдинок відбудеться у Кошице на умовно домашньому стадіоні криворізького клубу. Він розпочнеться о 21:00 за київським часом.

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Що сказав Вернидуб перед матчем із Бетісом

Напередодні зустрічі відбулася пресконференція за участі Юрія Вернидуба. Головний тренер бронзового призера УПЛ поділився очікуваннями від матчу зі статусним суперником:

Ми очікуємо на непоганий матч. Граємо з сильним суперником. Багато говорити не хотілося б. Дочекаймося поєдинку, та побачимо, наскільки ми готові до такого сильного опонента, як Бетіс. Гра обіцяє стати дуже цікавою. Ми готові до цієї битви.

Також наставник Кривбаса розповів, чи перемога над Вересом дала команді емоційний поштовх, якого не було перед поєдинком із чеською Вікторією в Лізі Європи.

"Будь-яка перемога – це позитив. Цього нам якраз не вистачило перед другим матчем з Вікторією. Ми програли у Львові Карпатам – 0:3, й було очевидно, що хлопці трішки пригнічені. Зараз – навпаки. Ми виграли 2:0 та приїхали в Кошице з гарним настроєм. Хочемо зіграти з класним суперником. Бетіс також тільки почав сезон, зіграв внічию з Жироною – 1:1.

На основі цього поєдинку показали хлопцям, як Бетіс може атакувати, як захищається. Також подивились декілька моментів з літніх зборів, коли вони готувались до сезону Ла Ліги. Знаємо, що іспанці грали з Манчестер Юнайтед і Ліверпулем. Інформація є. Зрозуміло, що команда дуже сильна. Чекаємо на протистояння та побачимо свою готовність, чи можемо дати бій такому опоненту", – заявив Вернидуб.

Повна пресконференція Вернидуба перед матчем із Бетісом: дивіться відео

Цікаво. Головним арбітром матчу Кривбас – Бетіс буде представник Туреччини Арда Кардешлер. Криворізький клуб звертався до УЄФА замінити його через те, що рефері вже у 2024 році їздив у Росію та обслуговував поєдинок тамтешньої збірної, проте не отримав погодження на цей запит.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться в Севільї 29 серпня. Він розпочнеться о 22:00.