Ще в листопаді тренер змусив Сіністру звернутися до медичного закладу у зв'язку із зараженням Covid-19 і його станом, що погіршувався.

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Кікбоксер поділився з шанувальниками фото, на якому дихав через кисневу маску, лежачи на лікарняному ліжку. В одному із повідомлень він написав, що "маленький вірус не зупинить його".

"Триразовий чемпіон світу був госпіталізований наприкінці листопада після того, як тренер змусив його звернутися за медичною допомогою і опублікував фотографії, на яких він лежить у ліжку в палаті інтенсивної терапії з кисневою трубкою в носі", – йдеться у повідомленні джерела.

Кілька тижнів тому спортсмен виписався з лікарні та продовжив лікуватися вдома. Раніше він виступав проти карантинних обмежень та заперечував існування коронавірусу. 15 грудня кікбоксер помер.

Останній бій Фредеріка Сіністра

Фредерік Сіністра провів поєдинок з відомим азербайджанським кікбоксером Забітом Самедовим у Туреччині у 2017 році та програв у другому раунді нокаутом.