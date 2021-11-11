Критикувала Лукашенка: у Білорусі затримали чемпіонку з фристайлу
11 листопада 2021 , 13:17Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал БФСС
У Білорусі затримали дворазову чемпіонку світу з фристайлу, найкращу спортсменку країни 2019 року Олександру Романовську. Вона активно висловлювала свою громадянську позицію.
Виступала проти Лукашенка
За інформацією джерела, спортсменку затримали 10 листопада, коли вона поверталася додому з тренування. Олександра перебувала у Партизанському РУВС міста Мінська, а тепер переведена до ізолятора тимчасового тримання.
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11 листопада відбудеться суд у її справі. Романовську затримали за статтею 24.3 КоАП (непідкорення законному розпорядженню або вимозі посадової особи під час виконання нею службових повноважень).
Олександра Романовська: що відомо про спортсменку
- Після виборів президента Білорусі у серпні 2020 року Романовська активно висловлювала свою громадянську позицію.
- Олександра підписала відкритий лист спортсменів із вимогою припинити насильство та провести повторні президентські вибори.
- Для неї це просто так не минуло, пізніше її звільнили з Республіканського центру олімпійської підготовки Білорусі нібито через прогули.
- Романовська у 2019 році виграла чемпіонат світу, того ж року вона стала дворазовою чемпіонкою зимової універсіади. Також на її рахунку чимало подіумів на етапах Кубка світу.