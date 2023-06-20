Топове підсилення для Челсі: одноклубником Мудрика став зірковий нападник збірної Франції

Лондонський клуб не пошкодував десятки мільйонів євро на найкращого бомбардира Бундесліги. Тепер конкуренція для українця буде ще вищою.

Челсі провів божевільну трансферну кампанію минулого сезону, витративши на нових гравців більше 600 мільйонів євро. Серед новачків був і українець Михайло Мудрик.

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За вінгера лондонці заплатили Шахтарю 70 мільйонів євро. Ще 30 мільйонів "гірники" можуть отримати бонусами. Втім Челсі продовжує робити дороговартісні трансфери на вхід і цього літа.

"Сині" оголосили, що з 1 липня новачком Челсі стане нападник Крістофер Нкунку. 25-річний гравець збірної Франції поставив підпис під контрактом на шість років. За перехід футболіста Челсі заплатить німецькому Лейпцигу 60 мільйонів євро.

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Нестабільність у Челсі

Нагадаємо, що минулого сезону лондонці провалились в усіх турнірах. З Ліги чемпіонів Челсі вилетів в 1/4 фіналу від Реала, тоді як в АПЛ посів аж 12 місце.

Протягом сезону командою керували аж троє наставників – Томас Тухель, Грем Поттер та Френк Лемпард. Нещодавно ж новим тренером Челсі став екскоуч Тоттенхема та ПСЖ Маурісіо Почеттіно.

Біографія Крістофера Нкунку