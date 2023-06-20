Топове підсилення для Челсі: одноклубником Мудрика став зірковий нападник збірної Франції
Джерело:сайт Челсі
Лондонський клуб не пошкодував десятки мільйонів євро на найкращого бомбардира Бундесліги. Тепер конкуренція для українця буде ще вищою.
Челсі провів божевільну трансферну кампанію минулого сезону, витративши на нових гравців більше 600 мільйонів євро. Серед новачків був і українець Михайло Мудрик.
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За вінгера лондонці заплатили Шахтарю 70 мільйонів євро. Ще 30 мільйонів "гірники" можуть отримати бонусами. Втім Челсі продовжує робити дороговартісні трансфери на вхід і цього літа.
"Сині" оголосили, що з 1 липня новачком Челсі стане нападник Крістофер Нкунку. 25-річний гравець збірної Франції поставив підпис під контрактом на шість років. За перехід футболіста Челсі заплатить німецькому Лейпцигу 60 мільйонів євро.
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Нестабільність у Челсі
Нагадаємо, що минулого сезону лондонці провалились в усіх турнірах. З Ліги чемпіонів Челсі вилетів в 1/4 фіналу від Реала, тоді як в АПЛ посів аж 12 місце.
Протягом сезону командою керували аж троє наставників – Томас Тухель, Грем Поттер та Френк Лемпард. Нещодавно ж новим тренером Челсі став екскоуч Тоттенхема та ПСЖ Маурісіо Почеттіно.
Біографія Крістофера Нкунку
- Нападник є вихованцем ПСЖ, за який виступав з 2015 по 2019 роки
- Разом із парижанами Крістофер виграв дев'ять трофеїв, в тому числі три чемпіонства
- У 2019-му ПСЖ продав Нкунку Лейпцигу за 13 мільйонів євро
- У складі "биків" француз забив 70 голів у 172-х іграх та двічі виграв Кубок Німеччини
- Також футболіст разом із Лейпцигом виходив у півфінал Ліги чемпіонів та Ліги Європи
- Минулого сезону Крістофер став найкращим бомбардиром Бундесліги, забивши 16 голів
- У 2022-му Нкунку дебютував за збірну Франції, награвши за неї 10 матчів
- Він був у заявці команди Дешама на ЧС-2022, але через травму не поїхав до Катару