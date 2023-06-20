Найдорожчий трансфер в історії України Михайло Мудрик солідно скинув у вартості – мінус 10 мільйонів євро. Нова трансферна ціна Михайла складає тепер 50 мільйонів євро, а до цього коштував 60 мільйонів. Лівий вінгер не надто вражає поки що у лондонському Челсі. Мудрик ніяк не може адаптуватись до силового футболу АПЛ.

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Мудрик втрачає в АПЛ на фоні Зіни та інших українців

Це єдиний український легіонер в АПЛ, вартість якого впала. Але навіть за таких розкладів Мудрик залишається найдорожчим українським футболістом.

Натомість найбільше підійняв свою ціну лівий захисник Евертона Віталій Миколенко – із 22-х до 25-ти мільйонів євро.

По 2 мільйони євро додали до своєї вартості лівий захисник Арсенала Олександр Зінченко та центрбек Борнмута Ілля Забарний – із 40-ка до 42-х та із 18-ти до 20-ти відповідно.

Усі троє йдуть у топ-5 найдорожчих футболістів із України. Цю четвірку із АПЛ розбиває лише правий вінгер іспанської Жирони Віктор Циганков, який посідає 4-те місце та коштує 22 мільйони євро.

Цікаво! Найдорожчим футболістом АПЛ є нападник МанСіті Ерлінг Голанд – 180 мільйонів євро. До оновлення Transfermarkt коштував 170 мільйонів. У топ-3 найдорожчих трансферів англійської еліти входять правий вінгер Арсенал Букайо Сака та лівий вінгер МанСіті Філ Фоден – 120 та 110 мільйонів відповідно.

Ще один український футболіст, який виступає за другу команду Брентфорда, Єгор Ярмолюк оцінений у 400 тисяч євро.