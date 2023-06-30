Тренера ПСЖ та його сина затримала поліція через расистський скандал у попередньому клубі

Скандал із головним тренером ПСЖ Крістофом Галтьє "розквітнув" по-новому. Наставника французького гранда та його сина затримала поліція.

Ще у квітні 2023 року з'явилась шокуюча інформація. Крістоф Галтьє вляпався у расистський скандал, коли працював ще у французькій Ніцці.

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Справа набирає обертів

Наставник жалівся спортивному директору Ніцци Жюльєну Фурньє на те, що у команді надто велика кількість темношкірих та мусульман. Також тренер просив мусульман відмовитись від посту під час Рамадану. Щось божевільне вимагав Галтьє від своїх футболістів.

Після цього зізнання Фурньє прокуратура Ніцци розпочала розслідування щодо Галтьє у справі про дискримінацію за расовою ознакою або релігійною приналежністю. В офісі футбольного клубу Ніцца були проведені обшуки, аби знайти якісь додаткові докази до справи.

Галтьє ж прогнозовано заперечував усі звинувачення у свою сторону та заявив, що ця вся справа просто наклеп на нього.

КрістофГалтьє очолював Ніццу із початку липня 2021-го по кінець червня 2022-го років. На чолі команди провів 43 матчі.

Тепер стало відомо, що 30 червня через цю справу було затримано місцевою поліцією тренера ПСЖ та його сина Джона Валовича-Галтьє.

Галтьє-старшому загрожує позбавлення волі на 3 роки, якщо розслідування підтвердить його расистські погляди.

Відзначимо, що Галтьє до цього всього ще й може залишитись без роботи. Керівництво ПСЖ всерйоз розглядає можливість звільнення 56-річного наставника. Вже давно подейкують, що француз покине місток парижан. На його місце сватають іспанця Луїса Енріке.

Хоча ПСЖ стало чемпіоном Ліги у минулому сезоні-2022/2023. Однак Кубка та Суперкубка Франції босам паризького клубу недостатньо, аби бути задоволеними результатами команди.