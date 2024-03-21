Пишається бути частиною збірної України: Крістіан Шевченко оцінив свій дебют на очах батька

Юнацька збірна України з футболу розпочала боротьбу у відборі на Євро-2024 U-19. У першому матчі "синьо-жовті" здобули перемогу над Північною Македонією.

Голи Данила Кревсуна та Матвія Пономаренка принесли перемогу підопічним Дмитра Михайленка з рахунком 0:2. Наприкінці поєдинку відбувся дебют, якого усі так чекали. Вперше на поле у футболці української збірної вийшов Крістіан Шевченко, син легендарного форварда Андрія Шевченка.

До теми Привітав з дебютом гравця під номером 7: Шевченко відреагував на перемогу збірної України U-19

Перші враження Крістіана від дебюту

Крістіан не забив, але залишився задоволений дебютом у збірній України. Син президента УАФ прокоментував свій перший вихід на поле у синьо-жовті футболці.

Шевченко-молодший відзначив гру та перемогу команди. Крістіан наголосив, що пишається дебютом за синьо-жовту національну команду та з нетерпінням чекає наступних поєдинків.

Безумовно, це були хороші 2 дні з командою та тренерським штабом. Вони були дуже привітні та підтримували мене. Чудовий початок турніру з перемоги, команда показала дуже хорошу гру, і ми заробили 3 очки. Насамкінець, я дуже пишаюся тим, що дебютував у міжнародному матчі за збірну України, і з нетерпінням чекаю наступних двох ігор,

– заявив Крістіан Шевченко.

Цікаво, що дебютував Крістіан за збірну України на очах у свого батька, який приїхав підтримати юнацьку команду у відборі до Євро-2024. Андрій Миколайович іх трепетом привітав команду Михайленка зі стартовою перемогою.

Відзначимо, що завдяки цьому успіху наша збірна очолила групу "G". Свій наступний матч юнацька збірна України проведе 23 березня проти однолітків із Латвії.

Останній поєдинок групового раунду "синьо-жовті" зіграють 26 березня. Суперником буде Швейцарія, яка у першому турі мінімально обіграла Латвію 1:0.

Крістіан Шевченко – футболіст англійського Вотфорда, у структурі якого виступає із липня 2023-го. Має контракт із клубом до кінця червня 2025-го року. До цього був гравцем структури лондонського Челсі. Може зіграти, як на вістрі, так і на обох флангах атаки.