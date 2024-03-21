Пишається бути частиною збірної України: Крістіан Шевченко оцінив свій дебют на очах батька
Джерело:Трибуна
Юнацька збірна України з футболу розпочала боротьбу у відборі на Євро-2024 U-19. У першому матчі "синьо-жовті" здобули перемогу над Північною Македонією.
Голи Данила Кревсуна та Матвія Пономаренка принесли перемогу підопічним Дмитра Михайленка з рахунком 0:2. Наприкінці поєдинку відбувся дебют, якого усі так чекали. Вперше на поле у футболці української збірної вийшов Крістіан Шевченко, син легендарного форварда Андрія Шевченка.
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Перші враження Крістіана від дебюту
Крістіан не забив, але залишився задоволений дебютом у збірній України. Син президента УАФ прокоментував свій перший вихід на поле у синьо-жовті футболці.
Шевченко-молодший відзначив гру та перемогу команди. Крістіан наголосив, що пишається дебютом за синьо-жовту національну команду та з нетерпінням чекає наступних поєдинків.
Безумовно, це були хороші 2 дні з командою та тренерським штабом. Вони були дуже привітні та підтримували мене. Чудовий початок турніру з перемоги, команда показала дуже хорошу гру, і ми заробили 3 очки. Насамкінець, я дуже пишаюся тим, що дебютував у міжнародному матчі за збірну України, і з нетерпінням чекаю наступних двох ігор,
– заявив Крістіан Шевченко.
Цікаво, що дебютував Крістіан за збірну України на очах у свого батька, який приїхав підтримати юнацьку команду у відборі до Євро-2024. Андрій Миколайович іх трепетом привітав команду Михайленка зі стартовою перемогою.До слова. Крістіан Шевченко – футболіст англійського Вотфорда, у структурі якого виступає із липня 2023-го. Має контракт із клубом до кінця червня 2025-го року. До цього був гравцем структури лондонського Челсі. Може зіграти, як на вістрі, так і на обох флангах атаки.
- Відзначимо, що завдяки цьому успіху наша збірна очолила групу "G". Свій наступний матч юнацька збірна України проведе 23 березня проти однолітків із Латвії.
- Останній поєдинок групового раунду "синьо-жовті" зіграють 26 березня. Суперником буде Швейцарія, яка у першому турі мінімально обіграла Латвію 1:0.