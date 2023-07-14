Улюблена "десятка" вільна: Челсі продав конкурента Мудрика до Серії А
Джерело:ФК Мілан
Американський вінгер Крістіан Пулішич в наступному сезоні гратиме за італійський Мілан. Цей трансфер дозволить Михайлу Мудрику отримати більше ігрового часу у складі "аристократів".
Італійський Мілан офіційно оголосив про підписання вінгера Челсі Крістіана Пулішича. Лідер збірної США підписав контракт до 30 червня 2027 року.
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Також в угоді прописана опція пролонгації ще на один рік. Американець хорватського походження гратиме під 11-м номером, який раніше належав Златану Ібрагімовичу.
"В Америці Мілан завжди користується великою підтримкою. З раннього дитинства я пам'ятаю пристрасть до цих кольорів у США.
Я спробую допомогти команді, щоб виграти титули. Мені доведеться багато чому навчитися, зокрема тактиці. Буде приємно зіграти в Лізі чемпіонів у футболці цієї команди", – сказав на презентації Пулішич.
Мінус один конкурент Мудрика
- Зазначимо, що Крістіан Пулішич був одним з конкурентів Михайла Мудрика в лондонському Челсі. Крім того, відтепер залишається вільною "10-ка" – улюблений номер українця.
- У 2019 році Челсі заплатив дортмундській Боруссії 64 мільйони євро за трансфер вінгера. На той час Пулішич став третім найдорожчим придбанням "аристократів" в історії клубу.
- Разом з Челсі американець виграв Лігу чемпіонів (2020/21), Суперкубок УЄФА (2021) та Клубний чемпіонат світу (2021). Проте справжнім лідером "синіх" він так і не став.
- За чотири сезони в Челсі Пулішич зіграв 145 матчів, забив 26 голів та віддав 21 результативний пас.
- "Россонері" заплатили за трансфер американця 20 мільйонів євро.