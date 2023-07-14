Улюблена "десятка" вільна: Челсі продав конкурента Мудрика до Серії А

Американський вінгер Крістіан Пулішич в наступному сезоні гратиме за італійський Мілан. Цей трансфер дозволить Михайлу Мудрику отримати більше ігрового часу у складі "аристократів".

Італійський Мілан офіційно оголосив про підписання вінгера Челсі Крістіана Пулішича. Лідер збірної США підписав контракт до 30 червня 2027 року.

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Також в угоді прописана опція пролонгації ще на один рік. Американець хорватського походження гратиме під 11-м номером, який раніше належав Златану Ібрагімовичу.

"В Америці Мілан завжди користується великою підтримкою. З раннього дитинства я пам'ятаю пристрасть до цих кольорів у США.

Я спробую допомогти команді, щоб виграти титули. Мені доведеться багато чому навчитися, зокрема тактиці. Буде приємно зіграти в Лізі чемпіонів у футболці цієї команди", – сказав на презентації Пулішич.

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