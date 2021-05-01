За крок до чемпіонства: Манчестер Сіті із Зінченком переміг Крістал Пелас – відео

У матчі 34 туру англійської Прем'єр-ліги Крістал Пелас приймав Манчестер Сіті. Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 2:0.

Крістал Пелас – Манчестер Сіті 0:2

Голи: Агуеро, 57, Ферран Торрес, 59

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Гості відклали вирішення питання про переможця до другого тайму. Відкрив рахунок у поєдинку Агуеро, забивши вперше з середини березня. А вже через дві хвилини Ферран Торрес максимально ускладнив завдання для суперника.

Відео голу Агуеро

Відео голу Торреса

Захисник "містян" Олександр Зінченко почав матч з лави запасних. Українець вийшов на заміну на 67 хвилині замість Фернандіньо. Цікаво, що гравець зайняв місце в центрі поля.

Манчестер Сіті відірвався від сусідів з "Юнайтед" на 13 очок в турнірній таблиці. Навіть якщо "червоні дияволи" здобудуть перемогу, розрив в 10 пунктів практично забезпечує "містянам" титул.