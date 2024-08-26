Роналду розповів про плани щодо завершення міжнародної ігрової кар'єри та початку тренерської

Зірковий Кріштіану Роналду дебютував за збірну Португалії 21 рік тому. За цей час він побив чимало рекордів національної команди та став її капітаном.

Найближчої зими легендарному футболісту буде вже 40 років. Тож наближається завершення його кар'єри.

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Кріштіану триматиме все до останнього в секреті

Форвард саудівського Аль-Насра зізнався, що вже думає про закінчення виступів у збірній Португалії:

Я безмірно пишаюся тим, що представляю кольори своєї національної команди – це мрія! Тому, коли я вирішу залишити збірну Португалії, я нікого заздалегідь не попереджу. Це буде дуже спонтанне рішення з мого боку, але й дуже продумане.

Також португалець розповів, чи планує в майбутньому побудувати тренерську кар'єру. Він заявив, що наразі не думає про це, але й не став виключати таку можливість.

"Зараз ідея бути тренером будь-якої команди не спадає мені на думку. Я не бачу там свого майбутнього. Я бачу, що займатимуся чимось іншим поза футболом, але тільки Бог знає, яким буде майбутнє", – заявив Роналду.

До слова. Кріштіану Роналду є рекордсменом за кількістю матчів і голів в історії будь-якої національної збірної. Він провів за Португалію 212 поєдинків, у яких забив 130 м'ячів і віддав 45 асистів.

Зазначимо, що наступний матч збірна Португалії проведе 5 вересня у Лізі націй. Суперником "лузітанів" буде національна команда Хорватії.