Я був щасливий грати там, – Роналду зізнався, який клуб був найкращим у його кар'єрі

У кар'єрі футболістів є клуби з якими пов'язано багато визначних подій та незабутніх емоцій. Легендарний португальский нападник розповів, яка команда була найкращою для нього.

Зірковий футболіст Аль-Насра, Кріштіану Роналду, зізнався, який клуб залишився назавжди у його серці. Португальский форвард тепло висловився про свою колишню команду Реал Мадрид.

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Кріштіану Роналду згадав часи виступів у Реалі

39-річний португалець загадав про те, як грав у складі "вершкових". Екснападник "галактікос" заявив, що мадридський Реал – найкраща команда у світі.

Реал Мадрид – найкращий клуб в історії. Я люблю Реал. Я був такий щасливий грати там. Я став найкращим бомбардиром за всю історію «вершкових», ми виграли чотири Ліги чемпіонів, це були чудові моменти,

– розповів Роналду.

Крішітану розповів про момент переходу у "Королівський клуб", зазначивши, що він знає, що робить та вірив у свої можливості. Зірковий нападник також зазначив, що були труднощі з адаптацією, але він хотів грати у найкращій команді світу.

Цікаво. За час виступів у Реалі, Кріштіану 4 рази отримав "Золотий м'яч", тричі "Золоту бутсу". Окрім цього, португалець у складі "вершкових" 4 рази тріумфував у Лізі чемпіонів, двічі вигравав Ла Лігу, 2 Суперкубки УЄФА та 2 Суперкубки Іспанії.

Легенда футболу та мадридського Реала висловився щодо переходу Кіліана Мбаппе у "Королівський клуб". Кріштіану підтримав зіркового француза, заявивши, що він впорається та буде найкращим у світі.

Нагадаємо, що Кріштіану нещодавно встановий новий рекорд у матчі Ліги націй із Хорватією. 39-річний португалець став першим гравцем в історії футболу, який забив 900-голів.