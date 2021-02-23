Кріштіану Роналду – єдиний футболіст, який зіграв понад 1000 матчів у XXI столітті

23 лютого 2021 , 13:29
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Джерело:

IFFHS

Кріштіану Роналду у свої 36 років продовжує дивувати своєю фізичною формою. Саме вона дозволила йому зіграти понад 1000 матчів у XXI столітті.

Міжнародна федерація футбольної статистики та Історії підрахувала, що Роналду зіграв найбільше матчів з усіх у XXI столітті. В португальського нападника їх зібралося аж 1047. І він став єдиним гравцем в історії, який подолав позначку у тисячу матчів у XXI столітті.

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Найближчим до нього є воротар Ікер Касільяс. Але він вже завершив кар'єру. У XXI столітті на рахунку голкіпера 974 матчі. Правда Касільяс зіграв ще 74 матчі у XX столітті, тож загалом в нього 1048 ігор, що більше, аніж у Роналду.

Воротар Рожеріо Сені у XXI столітті зіграв 904 матчів. Але ще 310 матчів – у XX столітті. Загалом за кар'єру в нього 1214 матчів.

На третьому місці – захисник Дані Алвеш. Він зіграв 969 матчів.

Топ-8 гравців за кількістю матчів у XXI столітті

  1. Кріштіану Роналду – 1047
  2. Ікер Касільяс – 974
  3. Дані Алвеш 969
  4. Хаві – 937
  5. Ясухіто Ендо – 909
  6. Златан Ібрагімович – 907
  7. Рожеріо Сені – 904
  8. Ліонель Мессі – 902