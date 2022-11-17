Роналду міг перейти у МанСіті: трансфер зірвав легендарний Алекс Фергюсон

Повернення Кріштіану Роналду у Манчестер Юнайтед могло і не відбутись. Манчестер Сіті могло перехопити зіркового португальця у "червоних дияволів".

На днях Роналду дав відверте та водночас скандальне інтерв'ю Пірсу Моргану. Футболіст збірної Португалії та Манчестер Юнайтед розповів про своє повернення у Манчестер, яке могло не відбутись.

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Роналду: Я був здивований, що вони дуже посилено намагалися мене підписати

Кріштіану назвав ключову людину, яка переконала його знову одягнути футболку "червоних дияволів". Ним став колишній тренер "червоних дияволів" сер Алекс Фергюсон.

Якби не він, то Роналду міг би зараз грати за інший футбольний гранд Манчестера – Сіті.

Я був близьким до переходу до Манчестер Сіті у 2021 році. Я був здивований, що вони дуже посилено намагалися мене підписати. Але моє серце, моя історія з Манчестер Юнайтед, сер Алекс Фергюсон змінили ситуацію. Моє серце говорило голосно на той момент,

– сказав португальський нападник.

Можливо, повернення Роналду в МЮ було помилкою. Адже лише через рік контракту з'явились перші скандали та проблеми. В інтерв'ю Кріштіану звинуватив манчестерський клуб у тому, що "червоні дияволи" намагаються виперти його з команди.

Перед цією розмовою португалець дозволяв собі не тиснути руку головному тренеру МЮ Еріку тен Гагу, не дякувати фанат команди та навіть покидати стадіон ще до фінального свистка матчу. Зірковий футболіст усіма своїми діями сам показував, що хоче покинути МЮ. Але в інтерв'ю звинуватив у цьому клуб.

Такі заяви Роналду вже позначились на його стосунках із одноклубниками. Бруну Фернандеш холодно привітався з нападником по приїзду у збірну Португалії, яка готується до ЧС-2022.

Контракт Роналду з МЮ розрахований до 30 червня 2023 року. У новому сезоні відіграв 16 матчів, у яких забив лише 3 голи та зробив 2 результативні передачі. Схоже, що з такими темпами Кріштіану достроково покине англійський клуб, адже наставник вже заявив, що після такого інтерв'ю португальцю не місце у команді.