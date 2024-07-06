Ми хотіли більшого, – Роналду вперше прокоментував виліт Португалії з Євро-2024
Джерело:Кріштіану Роналду
Португалія завершила виступи на Євро-2024 за результатами матчу з Францією. Кріштіану Роналду звернувся до вболівальників після програшу.
5 липня в межах чвертьфіналу Португалія протистояла Франції. За результатами серії післяматчевих пенальті португальці поступилися з рахунком 3:5.
Читайте також Президент УАФ буде капітаном команди: Шевченко зіграє у матчі легенд італійського футболу
Коментар Роналду після вильоту Португалії
Нападник збірної звернувся до вболівальників у своїх соцмережах.
Ми хотіли більшого. Ми заслуговували на більше. Для нас. Для кожного з вас. Для Португалії. Ми вдячні за все, що ви нам дали, і за все, чого ми досягли. На полі та поза ним я впевнений, що цю спадщину будуть поважати і вона буде рости,
– написав Роналду.
Відзначимо, що нещодавно Кріштіану Роналду повідомив, що Євро-2024 останнє в його кар'єрі. Однак гравець хоче взяти участь в чемпіонаті світу-2026.