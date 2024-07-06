5 липня в межах чвертьфіналу Португалія протистояла Франції. За результатами серії післяматчевих пенальті португальці поступилися з рахунком 3:5.

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Коментар Роналду після вильоту Португалії

Нападник збірної звернувся до вболівальників у своїх соцмережах.

Ми хотіли більшого. Ми заслуговували на більше. Для нас. Для кожного з вас. Для Португалії. Ми вдячні за все, що ви нам дали, і за все, чого ми досягли. На полі та поза ним я впевнений, що цю спадщину будуть поважати і вона буде рости,

– написав Роналду.

Довідка. На цьогорічному чемпіонаті Європи Кріштіану не відзначився жодним забитим м'ячем, що стало антирекордом у його кар'єрі.

Відзначимо, що нещодавно Кріштіану Роналду повідомив, що Євро-2024 останнє в його кар'єрі. Однак гравець хоче взяти участь в чемпіонаті світу-2026.